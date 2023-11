Finnischer Präsident in Bonn Staatsbesuch endet festlich auf Schloss Drachenburg

Königswinter/Bonn · Der Staatsbesuch des finnischen Präsidenten in Bonn endet. Am Donnerstag erhielt er in Königswinter noch einen besonderen Ausblick auf das Rheintal. Seine Frau besuchte derweil eine Schule in Oberkassel.

16.11.2023 , 14:23 Uhr

Der Staatsbesuch des finnischen Präsidenten Sauli Niinistö endete am Donnerstag in Bonn. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier begleitete ihn. Foto: Benjamin Westhoff