Training für Frauen : In diesen Fitnessstudios rund um Bonn trainieren nur Frauen

Bei Mrs.Sporty trainieren Frauen in Kleingruppen. Foto: Mrs.Sporty GmbH

Bonn Einige Fitnessstudios in Bonn bieten Training nur für Frauen an. Wir geben einen Überblick, in welchen Studios das möglich ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ob allgemeine Fitness oder Kurse für mehr Beweglichkeit, die Auswahl in den Studios ist groß. Dabei gibt es in Bonn und Umgebung etliche Studios, die ausschließlich für Frauen öffnen. Eine Auswahl:

Donna's

Ganz vorne dabei ist das Donna's, zumindest, was die Anzahl der Studios angeht. Allein drei Studios gibt es insgesamt in Plittersdorf, Beuel und Lengsdorf. Zwei weitere befinden sich im Umland, eines in Bornheim, ein weiteres in Sankt Augustin. Neben dem Training an Geräten kann die weibliche Kundschaft auch ein umfangreiches Kursangebot in Anspruch nenmen. Von Pilates und Yoga über Rücken Fit, Bodyart oder dem Bauchkiller-Kurs gibt es auch Intervall-Workouts wie Deepwork und Hot Iron. In Endenich gibt es außerdem den Kurs 50+, der auf Frauen ab 50 abgestimmt ist.

Das weibliche Klientel kann zwischen vier Tarifen wählen. Mit dem Smart-Tarif können Frauen zwischen täglich zwischen 11 und 16 Uhr trainieren. Der Best-Tarif läuft 24 Monate, der Basic-Tarif 12 Monate und der Flex-Tarif lediglich einen Monat.

Ort: Donna's Beuel, Gartenstraße 102, Donna's Endenich, Karlstraße 33, Donna's Plittersdorf, Plittersdorfer Straße 131, Donna's Bornheim, Johann-Philipp-Reis-Straße 11 b, Donna's Sankt Augustin, Marie-Curie-Straße 8

Mrs. Sporty

Mrs. Sporty ist eines der ältesten Sportstudios, das sich allein auf Frauen spezialisiert haben. Mit dem 30-Minuten-Training zwei- bis dreimal pro Woche können Frauen ihrem individuellem Ziel näher kommen. Schließlich führen auch kurze Intervalle zum Ziel. Trainiert wird in kleinen Gruppen, die jeweils von einer Trainerin angeleitet werden. Das Training selbst gilt als effektiv und wirkungsvoll und stärkt das Herz-Kreislauf-System. Ein kostenloses Probetraining ist jederzeit möglich.

Ort: Mrs. Sporty, Breite Straße 2, 53721 Siegburg, Vor dem Voigtstor 16, 53359 Rheinbach

Bella fit

"Wir bewegen Frauen", heißt es auf der Webseite des Studios. Ein ähnliches Konzept wie bei Mrs. Sporty scheint dahinter zu stehen. Denn auch Bella fit setzt auf ein kurzes 30-Minuten-Training. Dabei richtet sich das Studio in Beuel an Frauen, die entweder ihre Muskeln aufbauen oder ihren Rücken stärken wollen. Wer parallel dazu auch seine Ernährung umstellen möchte, kann das Training mit einem "alltagstauglichen Ernährungskonzept" abstimmen. Trainiert werden kann täglich mit einem persönlichen Trainer. Zwei- bis dreimal pro Woche reichen laut Bella fit dazu aus, um beweglicher und fitter zu werden.

Ort: Bella fit, Hermannstraße 63, Bonn-Beuel

Ladyfit by Iwona

Sport und Wellness in einem bietet das Studio Ladyfit by Iwona in Niederkassel. Ob Krafttraining zur Stärkung der Muskulatur oder Gymnastik für mehr Beweglichkeit: In dem Niederkasseler Studio sollen möglichst wenig Wünsche offen bleiben. Neue Mitgliedern wird vor dem ersten Training ein kurzer Gesundheits-Check, ein Ausdauertest für das Herz-Kreislaufsystem, eine Köpermessung und eine persönliche Einführung in alle geeigneten Geräte angeboten.

Ort: Fit&Fun by Iwona, Heinrich-Von-Stephen-Straße 1, Niederkassel

Sporteve

Auch Sporteve setzt auf 30-minütige Fitnesseinheiten, die Spaß am Sport wecken sollen. In Zusammenhang mit einer Ernährungsumstellung soll den Frauen ermöglicht werden, ihre Ziele zu erreichen und ihre persönliche „Sport-Live-Balance“ zu finden. Neben dem, von Personal Trainerinnen geleiteten, Zirkeltraining werden außerdem verschieden Kurse angeboten.

Ort: Alte Heerstraße 6, 53757 Sankt Augustin

Es handelt sich hierbei um eine Auflistung an Fitnessstudios in Bonn und der Region ausschließlich für Frauen, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat oder objektiven Kriterien gefolgt wäre. Es handelt sich ebenfalls nicht um eine Rangfolge. Fehlt Ihnen ein Studio in der Auflistung? Schicken Sie uns eine E-Mail an online@ga.de.

(ga)