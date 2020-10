Gegenüber des Hauptbahnhofs : Burgerkette Five Guys gibt Eröffnungstermin für Bonn bekannt

Bonn Seit vergangenem Jahr ist bekannt, dass die US-Burgerkette Five Guys ein Lokal im Bonner Urban-Soul-Komplex aufmachen will. Nun gibt es ein offizielles Eröffnungsdatum.

Vergangenes Jahr wurde bekannt, dass die amerikanische Restaurantkette Five Guys nach Bonn kommen wird. Nun hat das Warten ein Ende: Am Dienstag, 27. Oktober, wird das neue Lokal in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof öffnen. Ab 11 Uhr gibt es im Urban-Soul-Komplex an der Poststraße 1 Burger und Pommes.

Hierzulande verkauft die Schnellrestaurantkette in bislang jeweils zwei Filialen in Berlin und München, im Centro-Einkaufszentrum in Oberhausen, Frankfurt und in Essen ihre Burger an Kunden in Deutschland - in der kommenden Woche kommt dann auch Bonn dazu.