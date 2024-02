Trödelmärkte und -hallen Diese Flohmärkte gibt es in Bonn

Der wohl bekannteste Flohmarkt in Bonn, der Rheinauen-Flohmarkt, ist im Spätsommer 2021 nach einer langen Pause wieder zur Normalität zurückgekehrt. Nachdem der Flohmarkt 2020 wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, konnten die Stände im August 2021 erstmals nach fast zwei Jahren wieder aufbauen. In diesem Jahr gibt es allerdings eine Besonderheit: Besucher können nicht nur an jedem dritten Samstag zwischen April bis Oktober trödeln, sondern auch an zwei zusätzlichen Terminen. Los geht es am 20. April 2024. Am 25. Mai und 24. August finden die zusätzlichen Flohmärkte statt.