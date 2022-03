GA gelistet : Hier kann man in Bonn und Region trödeln

Der Flohmarkt in der Bonner Rheinaue. Foto: Stefan Knopp

Bonn An sonnigen Frühlingswochenenden zieht es viele zum Trödeln auf Floh- und Antikmärkte. Auch in Bonn finden ab dem Frühjahr wieder einige Märkte statt. Wir geben einen Überblick.

Egal ob Käufer oder Verkäufer: Für Liebhaber des Trödelns bedeutete die Corona-Pandemie eine Durststrecke. Viele Flohmärkte fielen aus. In der kommenden Saison können aber aller Voraussicht nach viele Märkte wieder stattfinden. Wir geben einen Überblick, welche Trödelmärkte geplant sind.

Rheinauen-Flohmarkt in Bonn

Der wohl bekannteste Flohmarkt in Bonn, der Rheinauen-Flohmarkt, ist im Spätsommer 2021 nach einer langen Pause wieder zur Normalität zurückgekehrt. Nachdem der Flohmarkt 2020 wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, konnten die Stände im August 2021 erstmals nach fast zwei Jahren wieder aufbauen. In diesem Jahr ist voraussichtlich alles wieder beim Alten: Getrödelt werden kann, wenn die Corona-Regeln es weiterhin zulassen, von April bis Oktober an jedem dritten Samstag in Monat. Los geht es am 23. April 2022.

Wo: Bonner Rheinaue, Ludwig-Erhard-Allee, 53113 Bonn

Geplante Termine: von April bis Oktober jeder dritte Samstag in Monat.

Weitere Informationen zum Markt auf der Internetseite der Stadt Bonn und auf der Seite des Veranstalters.

Trödel und Antikes in der Trödelfabrik

Rares, Kurioses und Antikes gibt es in der Antik- und Trödelfabrik Bonn. Zehn Mitarbeiter verkaufen in dem alten Fabrikgebäude immer samstags von 9 bis 16 Uhr Unikate. Nach einer Corona-Pause finden die wöchentlichen Märkte seit dem Sommer 2021 wieder statt.

Wo: Antik- und Trödelfabrik Bonn, Siemensstraße 25, 53121 Bonn

Antik- und Trödelfabrik Bonn, Siemensstraße 25, 53121 Bonn Wann: samstags von 9 bis 16 Uhr

Biskuithalle Dransdorf - das Flohmarkt-Urgestein von Bonn

Auf dem Parkplatz an der ehemaligen Biskuithalle in Bonn wird seit mehr als 30 Jahren getrödelt. Aktuell findet der Flohmarkt jeden Samstag zwischen 8 und 14 Uhr statt. Auf dem gesamten Markt gilt Maskenpflicht.

Wo: Parkplatz an der ehemaligen Biskuithalle, Siemensstraße, 53121 Bonn

Parkplatz an der ehemaligen Biskuithalle, Siemensstraße, 53121 Bonn Wann: Jeden Samstag von 8 bis 14 Uhr

Jeden Samstag von 8 bis 14 Uhr Weitere Informationen unter lampert-maerkte.de

Rhein-Antik-, Kunst- und Designmarkt

Seit es die Corona-Regeln wieder zulassen, findet der Rhein-Antik-, Kunst- & Designmarkt in Bonn und Region wieder statt. So auch in diesem Jahr. Für die kommende Saison stehen bereits einige Termine, vier davon allein in Bonn. Denn auch in Königswinter, Bad Honnef, Siegburg, Troisdorf und Meckenheim wird der Markt veranstaltet. Auf dem Gelände der Märkte gilt jeweils eine Maskenpflicht.

Alle aktuellen Termine und weitere Informationen unter www.rhein-antik.de oder telefonisch unter 02638 2359060

Flohmarkt bei Hellweg in Duisdorf

Einmal im Monat finden Flohmarktfans Neuwaren, Gebrauchtwaren und Trödel auf dem Markt in Duisdorf. Der Parkplatz vom Hellweg-Baumarkt stellt Besuchern und Ausstellern ausreichend Fläche zur Verfügung. Auch das Parkhaus darf mit genutzt werden, was bei schlechtem Wetter von Vorteil sein kann. Die Saison 2022 wird eröffnet am Sonntag, den 20. März.

Wo: Parkplatz des Hellweg-Baumarktes in Duisdorf, Rochusstr. 334, 53123 Bonn

Parkplatz des Hellweg-Baumarktes in Duisdorf, Rochusstr. 334, 53123 Bonn Weitere Informationen unter www.geide-maerkte.de

Gebrauchte Fahrräder im Bike-House der Caritas

Wer auf der Suche nach einem gebrauchten Fahrrad ist, kann im Bike-House der Caritas vorbeischauen. Neben gebrauchten Rädern und Ersatzteilen wird auch ein Reparaturservice angeboten. Wer ein altes Rad besitzt, das er nicht mehr braucht, kann dies der Caritas spenden. Sollte es reparaturbedürftig sein, wird das Rad in der Werkstatt aufbereitet. Im Bike-House wird um das Tragen einer Maske gebeten.

Wo: Bike-House, Mackestraße 36, 53119 Bonn

Bike-House, Mackestraße 36, 53119 Bonn Wann: Montag bis Donnerstag 10 bis 17 Uhr, Freitag 10 bis 14 Uhr

Montag bis Donnerstag 10 bis 17 Uhr, Freitag 10 bis 14 Uhr Info: www.bike-house-bonn.de

(ga)