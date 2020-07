Schutz vor Corona : Flohmarkt in der Rheinaue am 18. Juli findet nicht statt

Bonn Schlechte Nachrichten für alle Schnäppchenjäger, die sich schon auf den Flohmarkt in der Rheinaue gefreut haben: Der Bonner Markt wurde für den geplanten Termin am 18. Juli abgesagt.

Auf einer Länge von rund vier Kilometern können Händler dann wieder ihre Ware präsentieren. Das Gelände in der Rheinaue an der Ludwig-Erhard-Allee in Bonn ist Anlaufstelle für Trödler und Besucher aus der ganzen Region.

So funktioniert das "Trödeln" in der Rheinaue

Händler, die gerne einen Stellplatz auf dem Flohmarkt haben wollen, beeilen sich am besten - denn die Plätze sind sehr begehrt. Immerhin sind die Zeiten, in denen Händler sich selbst am Vortag ihr Revier absteckten, vorbei. Bereits seit 2012 gibt es die Möglichkeit, den Standplatz vorher zu reservieren beziehungsweise zu buchen. Die Reservierung kann entweder online oder vor Ort vorgenommen werden. Doch auch für spontane Teilnehmer werden ausreichend Stellplätze zur Verfügung gestellt. Die freien Plätze können auf dem Lageplan des Flohmarktes [Link auf http://www.flohmarkt-rheinaue.de/home.html] eingesehen werden.

Auch für den Aufbau, vor allem am frühen Samstagmorgen gilt: Besser früh dran sein. Weil keine Fahrzeuge in der Rheinaue fahren dürfen, sind die Parkplätze am Gelände und in der unmittelbaren Umgebung zum Abladen der Waren und Flohmarkt-Tische natürlich sehr begehrt. Gut angenommen wurden in den vergangenen Jahren die 200 kostenlosen Parkplätze in der Besucher-Tiefgarage des Post Towers. Besucher des Flohmarktes nehmen lieber gleich die Bahn, die Stadtbahnlinie 66 hält schließlich mitten in der Rheinaue.