Trödel am 16. Oktober : Nächster Flohmarkt in der Bonner Rheinaue findet am Samstag statt

Archivfoto: Der Rheinauen-Flohmarkt in Bonn. Foto: Stefan Knopp

Bonn Nachdem der Flohmarkt in der Rheinaue in Bonn das ganze Jahr 2020 über nicht stattfinden konnte, ist der beliebte Markt seit August 2021 zurück. In diesem Jahr findet ein letzter Termin statt: Am 16. Oktober.

Liebhaber des Trödels mussten lange auf den Flohmarkt in der Bonner Rheinaue verzichten. Das ganze Jahr 2020 über fiel der beliebte Flohmarkt aus. Erst im August 2021 konnte der Markt nach fast zwei Jahren Pause wieder stattfinden.

Für 2021 steht nun noch ein letzter Termin für den Rheinauen-Flohmarkt bevor: Samstag, der 16. Oktober. Der Markt wird auf dem Gelände in der Rheinaue an der Ludwig-Erhard-Allee in Bonn veranstaltet und ist seit langem Anlaufstelle für Trödler und Besucher aus der ganzen Region. Los geht es am Samstag um 8 Uhr.

Der Veranstalter "Melan macht Märkte" organisiert mit dem Flohmarkt in der Rheinaue regulär sieben Mal jährlich einen der größten und beliebtesten Flohmärkte der Region. Am jeweils dritten Samstag im Monat können von April bis Oktober von jeweils 8 bis 18 Uhr Händler ihre Waren an die Käufer bringen. Ob Trödel, Klamotten, alte CDs und Schallplatten oder Spielzeug - auf dem Rheinauen-Flohmarkt ist fast alles zu finden. Dabei gilt, dass keine Neuwaren verkauft werden dürfen. Wer keine flohmarkttypischen gebrauchten Gegenstände verkauft, wird des Platzes verwiesen.