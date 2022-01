Mann lag lange im Koma : 21-Jähriger stirbt nach Flucht vor der Polizei in Bonn

Bonn Ein 21-Jähriger wurde im Juli in Bonn nach einer Flucht vor der Polizei festgenommen. Der Mann stürzte bei seiner Flucht und erlitt schwere Kopfverletzungen. Mehrere Monate lag er im Koma. Nun ist er gestorben.

Der Vorfall liegt inzwischen fast ein halbes Jahr zurück: Bei einer Verfolgungsjagd durch die Bonner Innenstadt wurde ein 21-Jähriger im Juli schwer verletzt. Der Mann war vor der Polizei davongerannt, die nach einem Raub am Kaiserplatz nach den Tätern fahndete. Sowohl ein Polizist als auch der junge Mann stürzten bei der Verfolgung in einen Müllcontainer. Wie die Staatsanwaltschaft Bonn und die Polizei Köln nun bekanntgaben, ist der 21-Jährige am Donnerstag, 6. Januar, an seinen Verletzungen gestorben, nachdem er zuvor lange Zeit im Koma gelegen hatte .

Was ist im Juli passiert? Laut Polizeibericht hielt sich der junge Mann mit weiteren Männern in den frühen Morgenstunden des 24. Juli in der Bonner Riesstraße auf und sollte kontrolliert werden. Der Kontrolle vorausgegangen war ein Raubdelikt am Kaiserplatz, bei dem einem 29-Jährigen das Handy gestohlen worden war. Beteiligt am Raub war laut Polizei eine mehrköpfige Gruppe, aus deren Reihen später zwei Männer in Tatortnähe gestellt werden konnten.