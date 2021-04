Förderung in Bonn : Flüchtlingshilfe kämpft um Finanzierung

Förderung in Bonn

Bonn Die Bonner Flüchtlingshilfe steckt in der Krise. Ihr fehlt es an Förderung, sodass nun ein Stellenabbau nötig ist.

Die Bonner Flüchtlingshilfe steht vor gravierenden Finanzierungsproblemen. „Wir suchen händeringend nach Fördermöglichkeiten, um unsere Arbeit irgendwie zu retten“, sagte Sabine Kaldorf, die ehrenamtliche Geschäftsführerin des Vereins, bei einem digitalen Kamingespräch am Mittwoch. Das hat zur Folge, dass eine Stelle im Verein abgebaut werden muss.

Grundsätzlich sei der Zugang zu Förderungen schwierig, sagt sie. Das liege daran, dass in der Branche vor allem Projekte gefördert, aber weniger Basisfinanzierungen geleistet werden – Kaldorf spricht von „Projektitis“. „Man tut so, als wäre Integration ein Projekt, dabei ist es eine Daueraufgabe.“ Die Flüchtlingshilfe habe daher einen Antrag bei der Stadt Bonn gestellt, über den im Zuge der Haushaltsdebatte entschieden werden solle. „Denn Arbeit wäre genug da, wir haben reihenweise tolle Ideen.“ Peter Kox (SPD), Vorsitzender des Auschusses für Soziales, Migration und Gesundheit, sagte in der digitalen Diskussion, dass die Stadt „im Zweifelsfall“ die Finanzierung übernehmen müsse.