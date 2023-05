Probleme für Reisende Der Bonner Flughafen-Schnellbus hat seine Tücken

„Die Situation im Umfeld des Hauptbahnhofs ist an vielen Stellen unschön, das betrifft nicht nur die Flughafenbushaltestelle“, bedauert SWB-Pressefrau Elbern. Die Szene sei aber Teil der Stadtgesellschaft und lasse sich nicht „verdrängen“. Ganz im Gegenteil: Die Stadtverwaltung hat sich vorgenommen, die Obdachlosen- und Suchtszene vom Brunnen am Kaiserplatz und der engen Unterführung der Bahngleise exakt zur Haltestelle des Flughafenbusses zu verlagern. Gerade in den frühen Morgenstunden meiden viele Frauen und Senioren den zentralen Busbahnhof als gefühlten Angstraum. In Zürich oder Kopenhagen, in Nizza oder in Marrakesch gibt es so etwas vor Bahnhöfen nicht.