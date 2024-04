Tourismus auf dem Rhein Warum viele Flusskreuzer nicht in Bonn anlegen

Einsteigen in Köln, schippern bis zur Mosel. Das hört sich für viele nach einem entspannten Urlaub auf dem Rhein an. Zu einem Zwischenstopp in Bonn kommt es aber beileibe nicht immer, wie das Bonner Unternehmen Phoenix Reisen erklärt, das Flusskreuzfahrten organisiert. Jüngst hat Phoenix Reisen in Bonn ein neues Schiff taufen lassen – auf den Namen MS Amina. Der Standort der Taufe darf jedoch nicht täuschen. „Wir haben das Schiff nur in Bonn taufen lassen, damit unsere Mitarbeiter es nicht so weit haben“, sagt Geschäftsführer Benjamin Krumpen mit einem Augenzwinkern. Verkehren werde die MS Amina im Sommer hingegen auf der Donau.