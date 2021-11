Schule in Poppelsdorf spendet 6000 Euro : Realschüler helfen Haustechniker nach der Flutkatastrophe

Flutopfer Ali Veral freut sich über das Geld aus dem Sponsorenlauf der Emilie-Heyermann-Realschule. Foto: privat

Poppelsdorf Ali Veral, Haustechniker an der Emilie-Heyermann-Schule in Poppelsdorf, ist überwältigt: Die 345 Schüler haben ihm und seiner Familie nach einem Spendenlauf 6000 Euro geschenkt. Das Hochwasser am 14. Juli hatte Verals Haus in Ahrbrück unbewohnbar gemacht.