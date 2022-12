Stadt und Politik gegen ein Verbot : Flutlicht im Sportpark Nord bleibt an

Flutlicht im Sportpark Nord bleibt an

Bonn Warum muss der Bonner SC bei Flutlicht spielen, wenn es auch tagsüber möglich wäre? Energieverschwendung, fand ein Bonner und beantragte ein Flutlicht-Verbot - so wie es etwa Mainz macht. In der Bezirksvertretung Bonn fand er dafür keine Mehrheit.

Der Bonner SC kann im Sportpark Nord weiter Spiele bei Flutlicht austragen. Den Bürgerantrag für ein Verbot lehnte eine Mehrheit aus Grüne, SPD, Linke und CDU in der Bezirksvertretung (BV) Bonn ab.

Der Bürger hatte gefordert, dass die Stadt dem Verein untersagt, die Flutlichtanlage bei Spielen in der Mittelrheinliga zu nutzen. Er habe kein Verständnis dafür, dass die Spiele nicht wie üblich Sonntagnachmittag ausgetragen werden, sondern Freitag- oder Samstagabend unter Flutlicht. Das sei unverantwortliche Energieverschwendung. Momentan sei es geboten, Energie zu sparen. Das habe die Stadt in verschiedenen Bereichen angekündigt oder setzte er bereits um. Der Antragsteller verwies in der Sitzung der BV darauf, dass andere Städte ein solches Verbot bereits erlassen hätten. Dazu zählt etwa Mainz, wo ab 21 Uhr ein Flutlicht-Verbot auf den städtischen Sportanlagen gilt.