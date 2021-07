Verfahrensauftakt in Bonn : Folgenreiche Messerstecherei in der Südstadt

Bonn Seit Donnerstag muss sich ein 43-jähriger Syrer wegen versuchten Mordes vor dem Bonner Landgericht verantworten. Er soll sein Opfer mit fünf lebensgefährlichen Messerstiche attackiert haben.

Hinsichtlich seiner Lebensgeschichte hatte der Syrer allerdings keinerlei derartige Bedenken. Er habe selten einen Angeklagten erlebt, der seinen bisherigen Werdegang so präzise hätte auf den Punkt bringen können, lobte Reinhoff den verheirateten Familienvater. Noch in seinem arabischen Heimatland habe er eine Ausbildung als Klimatechniker gemacht, die ihm hierzulande durchgängige Arbeitsverhältnisse eingebrachte. Seit 2003 lebe er mittlerweile in Deutschland, wo er bis vor einiger Zeit noch einen gutdotierten Job bei einer Kabelfirma gehabt habe. Mittlerweile sei er allerdings leider arbeitslos geworden.

Getroffen hatten die beiden sich wohl an der Reuterstraße. Dort soll der Angeklagte mit zwei ersten Messerstichen auf den möglichen Erpressungsversuch reagiert haben. Die Tatwaffe, so glauben die Ankläger, hielt der Mann dabei so lang verborgen, bis sich das Opfer umwendete. Von hinten, so der Vorwurf, soll der Syrer dann zweimal in den oberen Rücken des 37-Jährigen gestochen haben. Der Angegriffene floh nun in Todesangst durch die menschenleere Straße, verfolgt von dem Täter, der ihm während der Flucht einen weiteren Stich in den Rücken versetzt haben soll, bevor im Bereich der eingangs erwähnten Kreuzung zwei letzte Stiche in den Hals und die linke Flanke folgten. In der Klinik konnte das Leben des Mannes nur knapp mit einer mehrstündigen Not-OP gerettet werden. Mit einem Urteil wird Ende des Monats gerechnet.