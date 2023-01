Neue Bibliothek in Bonn : Forschung zur antiken Sklaverei

Bonn hat eine neue Bibliothek. Sie hat die antike Sklaverei auf dem Gebiet der heutigen Ukraine und der Krim als Thema und ist so eine wichtige Sammlung für Forscher.

„Sklaverei“ ist das Thema einer neuen Bibliothek an der Heussallee 18, die am Mittwoch eröffnet wurde, Forschungszwecken dient, aber auch der Öffentlichkeit zugänglich ist. „Einzigartig ist die Bibliothek deswegen, weil sie zahlreiche Publikationen über die antike Sklaverei und den Sklavenhandel auf dem Gebiet der heutigen Ukraine und der Krim umfasst“, sagt Winfried Schmitz, der seit 20 Jahren Professor für Alte Geschichte an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn ist.