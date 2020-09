Perfekter Schnappschuss : Ein Finne gewinnt die Glanzlichter 2020

Glanzlichter der Naturfotografie

Seit 1999 vergibt der jährlich ausgeschriebene Wettbewerb in acht verschiedenen Kategorien Geld- und Sachpreise im Wert von etwa 30 000 Euro. Fotografinnen und Fotografen aus aller Welt folgten dem Aufruf und haben fast 17 000 Bilder eingesendet. Vier Tage nahm sich die Jury Zeit, um alle Bilder in den Kategorien, Magnificent Wilderness, The Beauty of Plants, Nature as Art, Artists on Wings, The World of Mammals, Diversity of all other Animals, Moments in Nature und Aerial Views of Nature zu beurteilen. Zudem wurden in dieser Zeit die Gewinner für die Sonderpreise „Fritz Pölking Award“ und „Junior Award“ ermittelt. Damit standen die zehn Preisträger der Glanzlichter 2020 fest. Seit dem 1. August läuft bereits die Einreichung zum 23. Glanzlichter 2021 (Einsendeschluss 5. Januar 2021). Weitere Informationen unter www.glanzlichter.com.