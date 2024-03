Ausstellung des Stadtmuseums So unterschiedlich blicken Hobby-Fotografen auf die Bonner Innenstadt

Wie schauen Bonnerinnen und Bonner auf ihre Innenstadt? Während einige an das Rathenauufer im Sonnenschein oder bunt gefärbte Blätter vor der Oper denken, kommen anderen Hochhäuser in Castell oder ein Gleis am Hauptbahnhof in den Sinn. Rund 50 Hobbyfotografinnen und -fotografen zeigen bei der Fotoaktion „meine l(i)ebenswerte Innenstadt“ des Bonner Innenstadt-Managements ihren persönlichen Blick auf die City. Die Ergebnisse präsentierte das Innenstadtmanagement am Dienstagabend bei einer Vernissage im Studio_bnx des Stadtmuseums Bonn an der Franziskanerstraße.