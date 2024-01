Foto-Fahndung der Polizei Bonn Unbekannte Frau schlägt 63-Jährige am Geldautomaten ins Gesicht

Eine bislang unbekannte Frau soll eine 63-Jährige in der Postbank-Filiale im Bonner Zentrum mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Die Polizei fahndet nach der Tatverdächtigen und hat dazu durch einen richterlichen Beschluss ein Foto von ihr veröffentlicht. Am 29. November vergangenen Jahres soll die Unbekannte eine zur Tatzeit 63-jährige Frau an einem Geldautomaten angesprochen und geschubst haben, bevor sie ihr ins Gesicht schlug.