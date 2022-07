GA gelistet : Das sind die 10 besten Fotospots in Bonn und der Region

Das Gelände der Bundeskunsthalle ist gut als Kulisse für ein Fotoshooting geeignet. Foto: Meike Böschemeyer

Bonn/Region Auch jenseits der Kirschblüte gibt es in Bonn und der Region viele spannende Motive für Hobby-Fotografinnen und -Fotografen zu entdecken. Wir präsentieren unsere liebsten Fotolocations - vom ultimativen Instaspot bis zum echten Geheimtipp.

Ein ausgefallenes Porträt an der Bundeskunsthalle in Bonn, ein Panorama vom Siebengebirge oder ein Kirschblütenfoto aus der Bonner Altstadt: In Bonn und der Region bieten sich für Hobby-Fotografinnen und -Fotografen die unterschiedlichsten Motive an. Wir stellen zehn der besten Fotospots für die ultimative Aufnahme vor.

Bonner Altstadt

Alljährlich strömen Menschen aus der ganzen Welt im Frühling in die Altstadt von Bonn, um auf deren Straßen die Kirschblüten zu bestaunen. Der Blütenrausch gilt in Bonn als das Fotomotiv schlechthin. Doch auch jenseits des bekannten Cherry Blossom hat die Altstadt mit ihren zahllosen Bauten aus der Gründerzeit fotografisch so einiges zu bieten. Auch, wer auf der Suche nach Graffiti und Streetart ist, dürfte hier mutmaßlich fündig werden.

Die Kirschblüte in der Heerstraße ist ein Klassiker unter den Fotomotiven in Bonn. Foto: Meike Böschemeyer

Gelände der Bundeskunsthalle in Bonn

Auch, wenn es nicht erlaubt ist, innerhalb der Ausstellungen zu fotografieren, kann die Bundeskunsthalle an der Museumsmeile in Bonn gleich mehrfach bei Fotografie-Fans punkten. Neben der modernen Architektur bieten auch die auf dem Hof ausgestellten Kunstwerke spannende Motive. Um Menschen zu fotografieren, ist das Gelände ebenfalls bestens geeignet. Aus diesem Grund finden dort auch regelmäßig professionelle Fotoshootings statt.

Adresse: Helmut-Kohl-Allee 4, 53113 Bonn

Das Gelände der Bundeskunsthalle überzeugt durch seine moderne Architektur. Foto: Benjamin Westhoff

Japanischer Garten in der Bonner Rheinaue

Mit dem Japanischen Garten lässt sich in der Bonner Rheinaue ein kleines Stück asiatische Kultur bewundern. Die kleine, aber feine Anlage ist von einem See, dem zwei Wasserfälle zufließen, sowie einer insgesamt 13-stöckigen Pagode geprägt. Neben der beeindruckenden japanischen Gartenbaukunst lassen sich dort auch die in dem See lebenden Kois und gegebenenfalls der eine oder andere Fischreiher bestens als tierische Motive einfangen.

Adresse: Petra-Kelly-Allee, 53113 Gronau

Im Zentrum des Japanischen Gartens in der Rheinaue liegt der See. Foto: Barbara Frommann

Kennedybrücke in Bonn

Die nur wenige Gehminuten von der Bonner Innenstadt entfernt gelegene Kennedybrücke lässt sich ebenfalls hervorragend als Fotospot nutzen. Weil die Kennedybrücke neben dem Blick auf den Rhein auch einen grandiosen Blick auf die Bonner Skyline mitsamt Posttower und Kleinem Eugen bietet, haben Fotografinnen und Fotografen vor allem jenseits der Rush Hour beste Gelegenheit, den Kontrast von Urbanem und Natur einzufangen. Auch Sonnenuntergänge lassen sich von der Kennedybrücke aus besonders gut fotografieren.

Die Kennedybrücke bietet einen malerischen Blick auf den Rhein. Foto: Volker Lannert

Botanischer Garten in Bonn

Der Botanische Garten am Poppelsdorfer Schloss bietet Foto-Fans eine große Vielfalt an Motiven. Im Außenbereich ist dabei besonders die Systematische Abteilung, die auf der Homepage der Universität Bonn als ein „gepflanztes Lehrbuch“ bezeichnet wird, mit ihren über 1300 Pflanzenarten empfehlenswert. In den Gewächshäusern des Botanischen Gartens lassen sich auch bei Regenwetter stimmungsvolle Porträts schießen. Wer nicht privat, sondern für gewerbliche oder publizistische Zwecke fotografiert, wird gebeten, sich vorher an das Gartensekretariat zu wenden.

Adresse: Meckenheimer Allee 171, 53115 Bonn

Öffnungszeiten (vom 1. April bis 31. Oktober): montags bis mittwochs, freitags sowie sonn- und feiertags von 10 bis 18 Uhr, donnerstags von 10 bis 20 Uhr (Gewächshäuser bis 17.30 Uhr)

Öffnungszeiten (vom 1. November bis 31. März): montags bis freitags von jeweils 10 bis 16 Uhr

Eintritt: 3 Euro, 1 Euro ermäßigt (nur sonn- und feiertags)

Auch die Gewächshäuser geben im Botanischen Garten ein gutes Motiv ab. Foto: Reinhold Schönemund

Drachenfels bei Königswinter

In Bonn und der Region zählt der Drachenfels bei Königswinter zu den wohl beliebtesten Ausflugszielen für Jung und Alt. Doch auch für Fotografie-Begeisterte lohnt sich der Weg auf den rund 320 Meter hohen Berg im Siebengebirge. Neben seiner mystisch anmutenden Ruine bietet der Drachenfels einen hervorragenden Blick über das Rheintal und lädt daher besonders zu Panoramen von Bonn und der Region ein. Wer schon morgens den Aufstieg wagt, hat gute Chancen auf Bilder des nebelgefüllten Rheintals.

Der Drachenfels ist ein beliebtes Ausflugsziel für Jung und Alt. Foto: Frank Homann

Großer Oelberg nahe Königswinter

Weniger stark frequentiert ist hingegen der Große Oelberg bei Königswinter. Mit seinen circa 460 Metern hat der höchste Berg im Siebengebirge wie sein kleinerer Bruder mit der Drachenburg einen großartigen Ausblick über Bonn und die Region zu bieten. Damit ist auch dieser Spot besonders für Panoramen geeignet.

Der Große Oelberg ist der höchste Berg im Siebengebirge. Foto: Frank Homann

Löwenburg bei Bad Honnef

Während des 12. Jahrhunderts wurde die Löwenburg auf dem gleichnamigen Berg im Siebengebirge von Heinrich II. errichtet. Heute erinnern nur noch Ruinen an die Höhenburg nahe Bad Honnef, welche sich dafür jedoch optimal als Kulisse für ein Fotoshooting eignet. Einen interessanten Kontrast bildet hier die Sicht auf das Siebengebirge von dem circa 455 Meter hohen Berg. Auch von dieser Höhe aus lässt sich die Region gut von oben festhalten.

Foto: Frank Homann

Wahnbachtalsperre in Siegburg

Wer sich derweil für die Fotografie von Gewässern interessiert, dürfte an der Wahnbachtalsperre fündig werden. Diese befindet sich in Siegburg-Kaldauern und gilt hier als eine der wichtigsten Talsperren der Umgebung. Weil auf dem Stausee aufgrund des strengen Trinkwasserschutzes keine Freizeitaktivitäten gestattet sind, ist er als Fotomotiv besonders geeignet. Zudem bietet die Wahnbachtalsperre zahllosen seltenen Tierarten, darunter auch der vom Aussterben bedrohten Gelbbauchunke, ein Zuhause.

Die Wahnbachtalsperre versorgt die Menschen in der Region mit Trinkwasser. Foto: Holger Arndt

Fachwerkstadt in Blankenberg

Wohl ein Geheimtipp für viele Fotografinnen und Fotografen ist Blankenberg. Im Zentrum dieses Ortsteils von Hennef reiht sich Fachwerkhaus an Fachwerkhaus, wovon der größte Teil bereits aus dem 18. Jahrhundert stammt. Mit der nahe gelegenen Burg Blankenberg bilden sie für Shootings eine malerische Kulisse.

Der Ortsteil von Hennef ist bekannt für seine Fachwerkhäuser.

