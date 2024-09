GA gelistet Das sind die 10 besten Fotospots in Bonn und der Region

Ein ausgefallenes Porträt an der Bundeskunsthalle in Bonn, ein Panorama vom Siebengebirge oder ein Kirschblütenfoto aus der Bonner Altstadt: In Bonn und der Region bieten sich für Hobby-Fotografinnen und -Fotografen die unterschiedlichsten Motive an. Wir stellen zehn der besten Fotospots für die ultimative Aufnahme vor.