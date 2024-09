Festliche Kleidung in Bonn So teuer ist das Ausleihen von Frack und Smoking

Hochzeiten sind teuer. Für das Brautpaar sowieso, aber auch als Gast muss man teilweise tief in die Tasche greifen, wenn man ein geeignetes Outfit tragen möchte. Daher scheinen Männer immer öfter einen Frack oder Anzug auszuleihen, anstatt zu kaufen. Jedenfalls sprechen die in größeren Städten zusehends anwachsenden Möglichkeiten für Anzugausleihen für diesen Trend. Auch in Bonn gibt es Geschäfte, die diesen Service anbieten.