Unterwassermusik Bonner Badegäste erleben Klangkunst im Frankenbad

Nicht so an diesem Mittwoch im Bonner Frankenbad, wo sich unter der Oberfläche Wasser- und Schallwellen vermischten – und es am Samstag und Sonntag erneut tun. Für drei Tage ist das Klangkunst-Projekt „Wellenbad“ zu Gast und soll das Sportbecken des Bades nach Angaben der Stadt mittels Unterwasserlautsprechern in eine Klanglandschaft verwandeln. Bei den Badegästen des sanierungsbedürftigen Hallenbades löste die Aktion an ihrem ersten Tag gemischte Gefühle aus. Viele hatten für die Wiederauflage am Wochenende vor allem einen Wunsch.