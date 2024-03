Bonner Hallenbad derzeit geschlossen Ein erster Blick auf die Bausubstanz des Bonner Frankenbads

Gottlob gibt es präzise Beobachter und Protokollanten. Und so lässt sich in den Lokalzeitungen, die am 24. Juni 1963 erschienen sind, nachlesen, dass der damalige US-Präsident John F. Kennedy am Vortag das „futuristische“ Frankenbad auf seinem Weg zum Alten Rathaus passierte, umsäumt von einer jubelnden Menge. Modern war es, das am 22. Juni eröffnete Hallenbad. Seit 1996 steht der einstige Zukunftsbau unter Denkmalschutz. Und heute? Derzeit ist die Badeanstalt geschlossen, weil das Bonner Ingenieurbüro Henneker Zillinger Ingenieure im Auftrag der Stadt Untersuchungen an der Gebäudesubstanz vornimmt.