Bonner Bäder Stadt Bonn hält Frankenbad für sanierungsfähig

Bonn · Die Koalition will vor dem nächsten Sommer über Sanierungsvarianten für das Frankenbad in Bonn entscheiden, dem Städtischen Gebäudemanagement traut sie das Projekt offenbar nicht zu. CDU und FDP sprechen die Kosten für eine Modernisierung an.

03.09.2024 , 08:59 Uhr

Das Frankenbad will die Koalition in jedem Fall sanieren. Foto: Meike Böschemeyer

Von Philipp Königs Redakteur Bonn