Kommentar zum Bonner Bad Frankenbad-Sanierung ist eine Entscheidung mit Risiken

Die Ratskoalitionäre, allen voran die Linke, sind bemüht, eines ihrer Wahlversprechen nach vorne zu bringen: die Sanierung und damit den Erhalt des Frankenbads als Sport- und Freizeitstätte. Bisher ist in dieser Wahlperiode tatsächlich so gut wie nichts an dieser Stelle vorangekommen, obwohl die Fassade vor vier Jahren angefangen hat zu bröckeln. Die jetzige Entscheidung, vor der kommenden Sommerpause im nächsten Jahr über eine konkrete Sanierungsvariante entscheiden zu wollen, birgt Risiken und ist mit Blick auf die Haushaltslage problematisch. Die Auskunft der Verwaltung, die Gebäude seien dem Grunde nach sanierungsfähig, sagt noch nichts darüber aus, was eine Sanierung des Denkmals am Ende kosten wird. Alte Zahlen gingen bereits von rund 34 Millionen Euro aus.