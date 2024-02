Bäder in Bonn Frankenbad muss für Untersuchung im März mehrere Wochen schließen

Bevor die Sanierung des Frankenbades in der Nordstadt konkreter geplant werden kann, will die Stadt Bonn eine Machbarkeitsstudie durchführen. Die erste von zwei Untersuchungen der Bausubstanz startet laut Verwaltung am Montag, 18. März. Ab dann bis einschließlich 3. April muss das Bad deshalb geschlossen bleiben. Der Verein der Frankenbadfreunde fürchtet schon länger, dass die Sanierung durch die Verzögerungen gefährdet ist und das Bad im Sportpark Nord priorisiert werden könnte. Der Sorge, das Frankenbad wäre das „Schlusslicht“ bei den Verwaltungsplänen für die Bonner Bäder, widersprach Stefan Günther, Leiter des Sport- und Bäderamtes, in der Sitzung der Bezirksvertretung Bonn am Dienstag deutlich: „Wir sehen alle Projekte, die wir im Rahmenplan stehen haben, als gleich wichtig an.“