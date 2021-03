Bönnsche Original : Bonner bringt Frankenbadplatz „auf Vordermann“

Bonn Seit einem Jahr pflegt und dekoriert Fabian Lichtenberg den Platz vor dem Frankenbad. Seine Blumen und Kunstwerke sind in der Altstadt inzwischen bekannt, viele Bonner unterstützen sein Engagement.

Der Frankenbadplatz erstrahlt in neuem Glanz. Wo sich früher bisweilen Müll häufte, zieren inzwischen bunte Blumenbeete und Holzskulpturen die Umgebung. Zu verdanken ist die Verschönerungsinitiative einem „bönnsche Original“, wie seine Freunde ihn nennen. Fabian Lichtenberg ist inzwischen nämlich bekannt in der Altstadt. Vor rund einem Jahr beschloss der 59-Jährige, den zugemüllten Frankenbadplatz nicht länger seinem Schicksal zu überlassen und ihn selbst „auf Vordermann zu bringen“.

Für viele Bonner ist dieser Platz nämlich wie ein Wohnzimmer, meint Lichtenberg, auch für ihn. Seit einigen Jahren ist er nach einem Unfall berufsunfähig und verbringt viel Zeit am Treffpunkt, der nicht weit von seiner Wohnung liegt. „Rund um die Uhr halten sich Menschen hier auf“, sagt Lichtenberg. „Und viele räumen ihren Müll leider nicht weg.“ Damals habe es ihn besonders gestört, wenn die Kinder barfuß im Sandkasten gespielt haben. „Da lagen Hunderte Zigarettenstummel und Kronkorken im Sand“, berichtet er. Inzwischen hat er den Unrat in Eigeninitiative beseitigt und das Laub, das sich auf den Grünanlagen gehäuft hatte, weggekehrt. „Dass sich unter dem Laub eine Boule-Bahn verbirgt, wussten die Wenigsten“, sagt er und zeigt auf einen schmalen Erdweg, auf dem neuerdings wieder Boule gespielt werden kann.

Fabian Lichtenberg nimmt Vorbildfunktion ein

Seit er sich um den Frankenbadplatz kümmert, sind auch die Besucher mehr bemüht darum, den Zustand zu wahren, stellt Sonja Röder fest, die in der Nähe wohnt. Auch sie unterstützt Lichtenberg tatkräftig beim Verschönern der Umgebung, pflanzt Beete an den anliegenden Straßen und kümmert sich um die Bäume. Inzwischen zählt sie 75 Unterstützer, die Pflanzen, Erde und Arbeitsmaterial zur Verfügung stellen. „Ein soziales Miteinander, das ist vielleicht noch wichtiger als Pflanzen“, findet die Bonnerin.

Hin und wieder lassen die Leute ihren Abfall allerdings noch immer am Frankenbadplatz. Bedauerlich, findet Lichtenberg. Die Menschen auf ihr Verhalten anzusprechen, hält er allerdings für zu streng. „Ich will nicht mit dem Finger auf andere Leute zeigen, ich will lieber ein Vorbild sein, damit die Menschen freiwillig etwas ändern“, betont der Ehrenamtler.

Auch Christoph Uhlig, der in der Altstadt wohnt, ist dankbar für Lichtenbergs Engagement. Denn dieser ist nicht nur für seine ehrenamtliche Tätigkeit am Frankenbad bekannt, sondern auch als Unterhaltungskünstler. Mit seinen bunten Jonglierstäben bespaßt er die Besucher am Frankenbad oft mit kleinen Kunststücken und Musik. „Einmal kam ein Herr im Anzug, hielt bei Fabian an und sagte: ‚Danke, dass Du die Welt bunter machst‘ – das werde ich nie vergessen“, berichtet Uhlig, den das Engagement seines Freundes sichtlich berührt.