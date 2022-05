Zeugin meldet Verdächtige : Polizei stellt Graffiti-Sprayer in der Bonner Nordstadt

Polizeibeamte der City-Wache stellten in der Bonner Nordstadt drei Graffiti-Sprayer. (Symbolbild) Foto: dpa

Bonn Eine Zeugin hat am Dienstagabend in der Franzstraße in Bonn drei junge Männer beobachtet, die einen geparkten Transporter besprühten. Die Frau rief die Polizei, die schließlich die Verdächtigen stellte.



Von Jill Mylonas

Dank einer aufmerksamen Zeugin stellten Polizeibeamte der City-Wache am Dienstagabend in der Bonner Nordstadt drei Graffiti-Sprayer. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Zeugin die Tatverdächtigen gegen 21.45 Uhr auf der Franzstraße beobachtet, wie sie einen dort geparkten Transporter besprühten.

Daraufhin rief sie die Polizei und beschrieb den Einsatzkräften die Verdächtigen. Es gelang einem Streifenteam, die zwischen 19 und 22 Jahre alten Männer unweit des Tatortes zu stellen. Die Männer führten Sprühdosen mit, die die Beamten sicherstellten. Bei einem 21-Jährigen fanden die Polizisten zudem Betäubungsmittel.

Die Verdächtigen kamen ins Polizeipräsidium, konnten nach den ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen aber wieder gehen.