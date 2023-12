Einsatz in Bonn-Auerberg Frau nach Unfall in der Ausfahrt der A565 verletzt

Am Sonntagabend gegen 20.20 Uhr ist es in Auerberg in der Ausfahrt der A565 Richtung Beuel zu einem Unfall gekommen. Eine 25-jährige Autofahrerin ist an der Ampel Ecke Herseler Straße/Graurheindorfer Straße auf einen SUV aufgefahren. Das berichtet die Polizei vor Ort.