Tierrettung in Bonn : Frau findet schwerverletzten Schwan in der Rheinaue

Frau findet schwerverletzten Schwan in der Rheinaue

Tierrettung in Bonn

Ein Schwan aus der Rheinaue wurde am Dienstag schwer verletzt gefunden. Foto: Nicolas Ottersbach

Bonn Eine Frau hat am Dienstagmorgen einen schwerverletzten Schwan in der Bonner Rheinaue gefunden. Das Tier wurde vermutlich von einem Hund angegriffen.

Eine Frau hat am Dienstagmorgen einen schwer verletzten Schwan in der Bonner Rheinaue gefunden. Nach Angaben der Feuerwehr ging ihr Anruf gegen 8.15 Uhr bei der Leitstelle ein. Die Frau hatte das Tier im Bereich der Blumenwiese entdeckt, nachdem die Facebook-Gruppe „Private Wildtierhilfe NRW“ zuvor einen Hinweis erhalten und um Mithilfe bei der Suche nach dem verletzten Vogel gebeten hatte.

Stadt Bonn will Anzeige erstatten

Stadt Bonn will Anzeige erstatten : Schwanen-Eier verschwinden aus Nest

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten den Schwan in eine Tierarztpraxis. Dort wird er zunächst behandelt und später an eine Auffangstation weitergegeben. Nach GA-Informationen handelt es sich bei der Verletzung um eine Fleischwunde an der Brust, die etwa die Größe einer Zwei-Euro-Münze hat und vermutlich Folge eines Hundebisses ist.