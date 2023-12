Promovierte Astrophysikerin will backen Frau Schmidts schwierige Suche nach einer Backstube

Sauerteig

Es ist so einfach, aber es kann so viel schief gehen. Sauerteig besteht aus zwei Zutaten: Wasser und Mehl zu gleichen Teilen. Zum Beispiel kann man dafür 100 Gramm Mehl mit 100 Gramm (nicht Milliliter) Wasser in einem sauberen hohen Behälter mischen. Den deckt man so ab, dass ein Luftaustausch möglich ist, zum Beispiel mit einem Küchentuch. Nach 12 Stunden rührt man einmalig um, nach 24 Stunden füttert man den Teig mit der gleichen Menge beider Zutaten. Das setzt man insgesamt fünf Tage lang fort. Dabei sollte der Behälter konstant bei am besten 24 Grad Celsius lagern.

In der Zeit blubbert und gärt es: Die notwendigen Milchsäure- und Hefebakterien kommen aus der Luft und ernähren sich vom Mehl. Es kann auch mal strenger riechen. Wenn der Teig eine hellbraune Farbe hat und leicht säuerlich duftet, kann er als Triebmittel zur Herstellung von Brot verarbeitet werden. Den verbliebenen Rest kann man im Kühlschrank lagern, um daraus weitere Sauerteige anzusetzen. Weist der Teig eine grünliche oder schwarze Färbung an, ist er misslungen und sollte entsorgt werden, ebenso, wenn sich am Behälter Schimmel bildet. kpo