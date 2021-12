Fall vor dem Bonner Landgericht : Frau verlangt Schadensersatz von hilfsbereitem Nachbarn

Bonn Bei Elektroarbeiten gab es eine Verpuffung. Die Nachbarin, die die Arbeiten als Gefälligkeit von einem pensionierten Elektroniker annahm, verklagt den 75-Jährigen auf Schadensersatz. In der Berufungsverhandlung einigten sich beide Parteien auf einen Vergleich.

Nach seinem Ruhestand hatte der heute 75-Jährige keine Lust, sich auf die faule Haut zu legen, auch konnte der gelernte Elektroniker ein kleines Zubrot gebrauchen: So wurde der Rentner – vor allem in seiner Nachbarschaft – ein Mann für alle praktischen Fälle. Bei den einen führte er Malerarbeiten aus, mit anderen ging er auf Möbelsuche oder wie in dem vorliegenden Fall: Für eine Nachbarin, mit der er sich freundschaftlich verbunden fühlte, war er für eine kleine Entschädigung bereit, in ihrem Drei-Parteien-Haus drei Stromzwischenzähler einzubauen. Als er jedoch Anfang Februar 2020 ans Werk ging, gab es einen Knall. Durch die Verpuffung gerieten drei Geräte im Haus in Mitleidenschaft, auch mit der Freundschaft war es schnell vorbei.