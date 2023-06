„Freebox“ Bonner will Schränke zum Tauschen von Gegenständen in der Stadt etablieren

Envision21 ist ein Bonner Unternehmen, das sich mit der zukunftsfähigen Veränderung der Gesellschaft beschäftigt. Hier werden Projekte entwickelt, in denen Fragen wie „Was brauchen wir für ein gutes Leben, und was können wir weglassen? Wie können wir die vorhandenen Ressourcen besser verteilen? Wie können wir die Zivilgesellschaft zur Transformation inspirieren?“ gestellt werden. „Wir begreifen Transformation konsequent von menschlichen, sozialen und kulturellen Bedürfnissen her und versuchen, einen nachhaltigen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft zu leisten, ohne dabei die ökonomischen Rahmenbedingungen zu vernachlässigen“, heißt es auf der Homepage der gemeinnützigen Gesellschaft. In Partnerschaft mit dem Diplom-Geografen Darius Roncoszek will das Unternehmen in Bonn sogenannte Freeboxen installieren.