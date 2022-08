Keine Keime mehr im Wasser : Rüngsdorfer Freibad öffnet diesen Donnerstag wieder

Das Rüngsi ist wegen einer Keimbelastung im Wasser seit vergangener Woche geschlossen. Am Donnerstag kann es wieder öffnen. Foto: Axel Vogel/AXEL VOGEL

Rüngsdorf Das Rüngsdorfer Freibad kann an diesem Donnerstag wieder seine Türen für Badegäste öffnen. Wie die Stadt am Mittwoch mitteilte, sei die am Montag entnommene Probe des Beckenwassers keimfrei.

Die letzten Tage bis zum Ende der Bonner Freibadsaison am Sonntag, 4. September, kann das Rüngsdorfer Freibad wieder öffnen. Die Stadt Bonn vermeldete am Mittwochmittag per Pressemitteilung, dass es gelungen sei, die Keimbelastung in den Wasserbecken zu beseitigen. Vergangene Woche war die Keimbelastung bei Routinekontrollen festgestellt worden. Die Stadt schloss das Bad deshalb umgehend.

Bereits an diesem Donnerstag, 25. August, soll das beliebte Panoramabad mit Blick auf das Siebengebirge wieder regulär öffnen. Es ist innerhalb der Woche von 6.30 bis 19 Uhr geöffnet sowie an Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 10 bis 19 Uhr.

Wie die Stadt berichtete, hatte die Abtötung der Keime nicht richtig funktioniert. „Durch die intensive Nutzung der Schwimmbäder kann es zu einem Keimeintrag kommen“, so die Stadt.