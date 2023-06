GA gelistet Diese Freibäder gibt es in Bonn und der Region

Zuletzt gab es immer wieder negative Nachrichten rund um die Situation der Bonner Bäder: Personalmangel, erhöhte Preise und Sanierungsstaus überschatten den baldigen Start der Freibadsaison. Bereits 2021 musste das Melbbad am Fuß des Venusbergs wegen des maroden Bestandsgebäudes schließen. Auch das Friesbad ist derzeit wegen Sanierungsarbeiten nicht für Besucher geöffnet. Auf der Webseite des Bades geben die Betreiber an, dass sie zuversichtlich seien, zur Freibadsaison wieder öffnen zu können. Auch um das sanierungsbedürftige Lemmerzbad in Königswinter gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Streit und Probleme. In diesem Jahr hat das Freibad ab dem 27. Mai wieder geöffnet.