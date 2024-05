Videoüberwachung im Schwimmbad Künstliche Intelligenz soll in Bonner Bädern Leben retten

Künstliche Intelligenz könnte Badegäste in Bonn in Zukunft vor dem Ertrinken retten. Wie der Sportausschuss der Stadt Bonn in seiner letzten Sitzung beschlossen hat, ist der Einsatz von Ertrinkenden-Erkennungssystemen im Rahmen des Neubaus des Kurfürstenbades vorgesehen und soll auch im Zuge der Sanierung des Hardtbergbades geprüft werden.