GA gelistet : Diese Freibäder gibt es in Bonn und der Region

Bonn In der Freibadsaison wächst die Lust auf einen Sprung ins kühle Nass. Wir geben einen Überblick darüber, welche Freibäder es in Bonn und der Region gibt und mit welchen Highlights sie locken.

Freunde des kühlen Nasses haben in Bonn und der Region viel Auswahl. Wir geben einen Überblick über die Freibäder in Bonn und der Umgebung:

Römerbad

Das im Norden von Bonn gelegene Römerbad hat zwei Besonderheiten: Ein großes Wellenbad - es ist das einzige in Bonn - und ein Zehn-Meter-Sprungturm machen das Freibad für Besucher attraktiv. Seit 2019 gibt es auch wieder einen Planschbereich für Kinder. Mit insgesamt 128 Quadratmetern Wasseroberfläche befindet sich das Kinderbecken am Rande der bewährten 50 Meter-Schwimmerbecken.

Melbbad

Das Melbbad in Poppelsdorf ist ziemlich universitätsnah gelegen - deswegen besuchen es besonders gern Studierende. Seine Wiesen sind größtenteils an einem Hang in Sonnenrichtung angelegt. Auf zwei Feldern können Besucher Beachvolleyball spielen.

Panoramabad Rüngsdorf

Die Lage des Rüngsdorfer Schwimmbads ermöglicht einen tollen Ausblick auf das Siebengebirge in direkter Rheinnähe. Ein ellipsenförmiger Zehn-Meter-Sprungturm, der in der Nacht beleuchtet wird, ragt aus der Freibadfläche empor, und ein Attraktionsbecken hält einen Strudelbereich sowie eine 27,5 Meter lange Rutsche bereit. Ein größerer Spielplatz stellt außerdem für Kinder eine schöne Gelegenheit zum Spielen dar.

Freibad Friesdorf

Das "Friesi", wie es oft genannt wird, ist ein kleineres, aber umso gemütlicheres Schwimmbad. Es bietet neben den gewöhnlichen Becken, also Schwimmer-/Nichtschwimmer- und Planschbecken, einen Beach-Volleyballplatz, eine Tischtennisplatte, einen Basketballkorb, eine Torwand und auch kleine Fußballtore zum Kicken. Seit 2018 ist das "Friesi" mit einer Traglufthalle ebenfalls außerhalb der Freibadsaison nutzbar. Diese wird am 8. Mai abgebaut, wodurch das „Friesi“ wieder zum Freibad wird.

Öffnungszeiten in der Freibadsaison: Sobald die Untersuchungen am Becken abgeschlossen sind, startet das „Friesi“ in die Freibadsaison. Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag kann man hier ab 6.30 Uhr schwimmen gehen, mittwochs ab 8 Uhr und am Wochenende ab 9 Uhr. Da die Öffnungszeiten zwischen Vereinssport, Schulsport und der Öffentlichkeit aufgeteilt werden, sind nicht immer alle Bahnen frei verfügbar. Die genauen Aufteilungen und Öffnungszeiten gibt es hier.