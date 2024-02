Freilaufender Hund aus Tannenbusch Wie es mit Fundtieren wie dem kleinen Einstein weitergeht

Einstein lebt noch nicht lange im Bonner Tierheim am Lambareneweg 2. Der kleine Hund mit zotteligem, weißem Fell wurde erst Anfang Februar in Tannenbusch von einer Autofahrerin eingesammelt, nachdem er auf der Hohe Straße über die Fahrbahn gelaufen war. „Nass und zitternd“ wurde der nach Schätzung des Tierheims 15 Jahre alte Rüde in die Bonner Einrichtung gebracht. „Er hat nur noch wenige Zähne und ist stellenweise stark verfilzt“, so das Tierheim. Ein Chip oder Halsband habe er nicht. Ein neuer Name musste her. Die Wahl fiel auf „Einstein“.