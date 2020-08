Urteil vor dem Bonner Landgericht : Freispruch für 27-Jährigen nach Vorwurf der Vergewaltigung

Bonn Nach der Zeugenaussage der Ex-Freundin vor dem Landgericht Bonn hatten die Richter keine andere Wahl, als den Angeklagten vom Vorwurf freizusprechen. Der 27-Jährige wurde beschuldigt, die Frau im Oktober 2017 vergewaltigt zu haben.

So ging es an jenem Abend, an dem die Vergewaltigung geschehen sein soll, wohl auch zunächst ums Geld: Das habe die Frau von ihrem Ex-Freund bei einem Treffen am Bonner Hauptbahnhof zurückverlangt. Nach einigem Hin und Her seien die beiden dann zu einem Feldweg in der Nähe des Graurheindorfer Fähranlegers gefahren. Der Streit sei offenbar eskaliert, und als die Frau zu schreien angefangen habe, habe sie der Mann mit der Bemerkung, „sei leise, sonst kommt noch die Polizei“, auf den Rücksitz des Wagens gedrängt. Dort habe sie gedacht, dass er nun das Auto von innen abschließen werde und sei in Panik geraten, fasste Eumann die zentralen Aussagen der unter Ausschluss der Öffentlichkeit befragten Zeugin zusammen. Daher habe sie so getan, als ob sie mitmachen würde, als ihr Ex-Freund sich ihr mit eindeutigen Absichten genähert habe. Während er das Ganze mit seinem Handy gefilmt habe, habe er der Frau dann die eingangs erwähnte „ekelhafte Frage“ gestellt.