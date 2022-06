Kommentar zu Corona-Maßnahmen : Freiwilliger Schutz ist nötig

Nicht jeder hält sich an die Maskenpflicht in Bus und Bahn. Foto: Benjamin Westhoff

Meinung Bonn Die Inzidenzen sind wieder hoch, das Coronavirus breitet sich erneut aus. Ob die Regeln wieder angezogen werden oder nicht, ist noch unklar. Personen aber, die sich in Bussen und Bahnen nicht an die weiterhin geltende Maskenpflicht halten, müssen an der nächsten Haltestelle raus und zahlen, meint unsere Autorin.