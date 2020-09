Nach Fridays-for-Future-Demo in Bonn : Sitzblockade von Extinction Rebellion am Koblenzer Tor

Die Teilnehmer von Fridays for Future versammelten sich auf der Hofgartenwiese. Foto: Meike Böschemeyer

Bonn Zur Demo und Kundgebung von Fridays for Future in Bonn sind rund 2500 Menschen durch die Innenstadt gezogen. Im Anschluss macht die Bewegung Extinction Rebellion mit einer Sitzblockade am Koblenzer Tor auf die Klimaproblematik aufmerksam.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jakub Drogowski

Nachdem es etwas stiller um die Bewegung geworden war, drängen die Aktivisten von Fridays for Future wieder auf die Straße. Zehntausende demonstrieren heute weltweit unter dem Motto "Kein Grad weiter" und rufen auch in Bonn an der Teilnahme am Globalen Klimastreik auf. Es soll "ein Zeichen für Klimagerechtigkeit gesetzt werden, das Thema Energiewende soll im Mittelpunkt der Proteste stehen.

In Bonn startete der Großprotest um 10 Uhr auf der Hofgartenwiese. Geplant sind Kundgebungen mit Redebeiträgen sowie ein Demonstrationszug durch die Stadt. Um halb 10 war die Wiese bereits mit Demonstrierenden gefüllt. Die Veranstalter rechneten mit maximal 5000 Teilnehmern. Die Polizei ging am Mittag von rund 2500 Menschen aus, die sich an der Demo beteiligten.

Fridays for Future in Bonn: Abschlusskundgebung am Hofgarten

Ab 10.45 Uhr liefen die Demonstrierenden dann über den Kaiserplatz, die Maximilianstraße, die Straße „Am Hauptbahnhof“, die Thomas-Mann-Straße, die Oxfordstraße, den Bertha-von-Suttner-Platz, den Belderberg, die Rathausgasse, die Straße „Am Hof“, die Straße „Am Neutor“ und zurück zum Hofgarten. Dort sollte gegen 13.30 Uhr eine Abschlusskundgebung stattfinden.

Foto: Meike Böschemeyer 8 Bilder Demonstration von Fridays for Future in Bonn

Direkt nach der Demo von Fridays Future machte eine 20-köpfige Gruppe der Umweltschutzbewegung Extinction Rebellion am Koblenzer Tor mit Sitzblockaden während der Rotphasen auf die Klimaproblematik aufmerksam.

Es kommt durch die Demonstrationen zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Wie die Stadt Bonn mitteilte, werde der Cityring wegen der Demonstration zeitweise gesperrt. Vor allem die Zu- und Abfahrten an Tiefgaragen und Parkplätzen würden zwischen 10 und 14 Uhr erheblich gestört sein. Aktuelle Informationen gebe es dann auf der Webseite des Bonner City Parkraums.

Auswirkungen hat die Demo auch auf den Nahverkehr. Wie die Stadtwerke mitteilen, fahren die Linien 61 und 62 von Dottendorf bis Poppelsdorfer Allee und wieder zurück. Von Auerberg und Beuel kommend enden die Bahnen im U-Bahnhof Hauptbahnhof. Zudem können die Bushaltestellen Thomas-Mann-Straße, Friedensplatz, Bertha-von-Suttner-Platz, Stadthaus und Stiftsplatz nicht angefahren werden.