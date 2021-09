Globaler Klimastreik : Klimastreik und Fahrraddemo am Freitag in Bonn und in Bad Godesberg

Aufnahme der Fahrraddemonstration von Fridays for Future in Bonn am 10. September. Foto: dpa/Thomas Banneyer

Bonn Die Klimaschutzbewegung „Fridays for Future“ ruft am kommenden Freitag in Bonn erneut zur Demonstration auf. Vorher beteiligen sich bereits 250 Teilnehmer an einer Fahrraddemonstration von Bad Godesberg nach Bonn.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Rahmen des „Globalen Klimastreiks“ am 24. September ruft die Klimaschutzbewegung „Fridays for Future“ am kommenden Freitag zum Demonstrieren auf. Ab 11 Uhr werden von den Veranstaltern rund 3000 Teilnehmer zu einer Kundgebung im Bonner Hofgarten, auf der seit mehreren Wochen bereits ein „Klimacamp“ von Fridays for Future aufgebaut ist, erwartet. Der anschließende Demonstrationszug wird sich auf folgendem Weg durch die Stadt bewegen, bis die Veranstaltung gegen 15 Uhr am Hofgarten endet.

Das ist die Route, die die Demonstranten gehen werden:

Am Hofgarten, Adenauerallee, Zweite Fährgasse, Rathenauufer, Brassertufer, Moses-Hess-Ufer, Josefstraße, Doetschstraße, Berliner Freiheit, Bertha-von-Suttner-Platz, Oxfordstraße, Breite Straße, Dorotheenstraße, Heerstraße, Bornheimer Straße, Berliner Platz, Thomas-Mann-Straße, Münsterstraße, Mühlheimer Platz, Windeckstraße, Münsterplatz, Martinsplatz, AmHof, Am Neutor, Am Hofgarten.

Fahrraddemonstration von Bad Godesberg nach Bonn

Bereits im Vorfeld der Kundgebung am Hofgarten werden rund 250 Teilnehmer zu einer Fahrraddemonstration erwartet, die ab 10 Uhr vom Amos-Comenius-Gymnasium in Bad Godesberg aus in Richtung Hofgarten durch die Stadt ziehen werden. Es ist nicht die erste Fahrraddemo in Bonn: Erst kürzlich hatte Fridays for Future zu einer Fahrraddemonstration als Protest gegen den Autoverkehr im Rahmen der Automobilausstellung in München aufgerufen. Damals zogen die Demonstranten mit ihren Fahrrädern über die Kennedybrücke und entlang des Rheinufers.

Am Freitag wird ihre Route wie folgt aussehen:

Behringstraße, Albertus-Magnus-Straße, Zeppelinstraße, Theodor-Heuss-Straße, Von-der-Heydt-Straße, Friedrich-Ebert-Straße, Moltkestraße, Bonner Straße, Godesberger Straße, Martin-Luther-Allee, August-Bebel-Allee, Nahum-Goldmann-Allee, Oscar-Romero-Allee, Jospeh-Beuys-Allee, Straßburger Weg, Kaiserstraße, Fritz-Tillmann-Straße, Am Hofgarten.

Verkehrsbeeinträchtigungen nicht ausgeschlossen - Polizei informiert auf Twitter

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, sind vorübergehende Verkehrsbeeinträchtigungen rund um die Demonstrationszüge nicht auszuschließen. Während der Kundgebungen wird die Polizei via Twitter über die aktuelle Verkehrssituation informieren.

(ga)