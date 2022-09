Zug durch die Stadt : 1000 Teilnehmer ziehen bei „Fridays for Future“-Demo durch Bonn

1000 Teilnehmer ziehen bei „Fridays for Future“-Demo durch Bonn

Demo-Teilnehmer von Fridays for Future haben sich am Freitag auf der Hofgartenwiese versammelt. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Rund 1000 Teilnehmer sind am Freitagvormittag bei einer Demonstration von „Fridays for Future“ durch Bonn gestartet. Bis zu 2000 Menschen werden erwartet, es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Die Fridays-for-Future-Demonstrierenden (FFF) haben sich am Freitag auf der Hofgartenwiese mit etwas Verspätung versammelt. Die Polizei zählte am Vormittag rund 1000 Teilnehmende. Es kämen allerdings weiterhin Demonstrierende hinzu. Die Veranstalter meldeten die Demonstration mit 2000 Teilnehmenden an.