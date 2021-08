Klimaaktivisten : Fridays for Future demonstriert am Hofgarten in Bonn

Fridays for Future demonstriert am Hofgarten in Bonn

Bonn Unter dem Motto „Die Klimakrise steht nicht zur Wahl!” sind am Freitagnachmittag rund 200 Demonstranten der Bewegung Fridays for Future durch die Bonner Innenstadt gezogen.

Rund 200 Menschen haben sich am Freitagnachmittag zu einer Demonstration im Bonner Hofgarten versammelt und sind damit einem Aufruf der Bewegung Fridays for Future gefolgt.

Zahlreiche der überwiegend jugendlichen Teilnehmer brachten selbst gebastelte Plakate aus Pappe mit. Mit Sprüchen wie „Kurzstreckenflüge nur für Insekten“ oder „Change the system, not the climate“ (Deutsch: Verändert das System, nicht das Klima) forderten sie ein Umdenken in Gesellschaft und Politik. „Für uns beginnt ein neues Schuljahr, doch unsere Politiker arbeiten, als wären sie in der ersten Klasse”, beschwerte sich etwa Schüler Frederik Beyer (16).