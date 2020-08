Energiepolitik im Fokus : Fridays for Future plant Menschenkette in der Bonner Innenstadt

Eine Fridays For Future-Demo soll am Freitag durch die Bonner Innenstadt ziehen. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Fridays for Future hat einen weiteren Protest in der Bonner Innenstadt angekündigt. Am Freitag will die Ortsgruppe mit einer Menschenkette in Bonn die Energiepolitik ins Visier nehmen.



Fridays For Future setzt seine sommerlichen Proteste fort: Wie die Bonner Ortsgruppe am Mittwoch mitteilte, will sie am Freitag, 14. August, eine Menschenkette in der Bonner Innenstadt bilden. Mit der Aktion, die um 11 Uhr am Hofgarten startet, soll auf „eine unzureichende Energiewende“ aufmerksam gemacht werden.

„Die Maßnahmen reichen in allen Sektoren nicht aus, um Bonn bis 2035 klimaneutral zu machen“, kritisiert die Aktivistin Franziska Rau im Vorfeld. Die energiepolitische Verantwortung der Kommune dürfe nicht unter den Tisch fallen. Die Aktivisten fordern unter anderem eine hundertprozentige Umstellung der SWB auf erneuerbare Energie.