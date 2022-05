Solidarität am Tag der Pressefreiheit : Friedensdemo vor dem Russischen Generalkonsulat

Die Demonstrierenden erinnerten unter anderem an die Schicksale von in der Ukraine getöteten Journalisten. Foto: Jakub Drogowski

Bad Godesberg Rund 40 Menschen haben am Tag der Pressefreiheit vor dem Konsulat in Bad Godesberg demonstriert. Im Zentrum stand das Gedenken an die durch den Krieg in der Ukraine ums Leben gekommenen Journalisten.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jakub Drogowski

Der Deutsche Journalistenverband hat anlässlich des Tages der Pressefreiheit an diesem Dienstag zu Demonstrationen vor diplomatischen Vertretungen Russlands für Frieden und Pressefreiheit auf. In Bonn versammelten sich etwa 40 Menschen vor dem Konsulat in Bad Godesberg. Gleichzeitig wurde in Berlin, Leipzig, Frankfurt am Main, Hamburg und München demonstriert.

Im Zentrum der Demonstration stand das Gedenken an die durch den Krieg in der Ukraine ums Leben gekommenen Journalisten. Der Deutsche-Welle-Mitarbeiter Dmytro Hubenko rief die Namen von insgesamt zehn seiner toten Kolleginnen und Kollegen vor dem verschlossenen Eisentor des Konsulates aus. “Wir wollen heute diesen Menschen gedenken, von denen wir bereits wissen, dass sie durch den russischen Angriffskrieg ihr Leben verloren haben“, sagte Hubenko. Leider müssen wir befürchten, dass es noch mehr sind und werden. Wir wissen nicht, wie viele sich in russischem Gewahrsam befinden und sich Befragungen stellen müssen”.

Erinnerung an Schicksale getöteter Journalisten

Unter anderem benannte Hubenko den US-Reporter Brent Renaud, den ersten im Krieg getöteten ausländischen Journalisten, die russische Investigativ-Journalistin Oksana Baulina, die durch einen Raketenangriff auf ein Wohngebiet in Kiev am 23. März umgekommen war und Maks Levin, den bekannten Kriegsfotografen, mit dem Hubenko persönlich bekannt war. DJV-Landesvorstandsmitglied Stefan Lenz richtete sich in seinem Redebeitrag gezielt an den Russischen Staatspräsidenten: “Herr Putin und seine Kriegshetzer werden die Pressefreiheit nicht besiegen. Wir sind nie ganz weg”, so Lenz.

Er erinnerte an frühere Demonstrationen vor der damals noch Russischen Botschaft Mitte der 80er Jahre, als eine Unterschriftenliste zur Freilassung eines gefangenen russischen Journalisten nicht entgegengenommen wurde. „Auch wenn das nicht zu vergleichen ist, aber einige Jahre später ist die Sowjetunion zusammengebrochen. Natürlich muss man befürchten, dass solche Aktionen wie heute wenig bewirken. Aber einen kleinen Effekt haben sie immer. Wir müssen die Hoffnung haben, dass wir heute noch nicht erkennen, wo wir heute stehen”, sagte der Journalist.

Ex-Russland-Korrespondent übt scharfe Kritik

Zwischendurch steuerte Journalist und Liedermacher Gerd Schinkel selbstkomponierte und ukrainische Friedenslieder bei. Der langjährige Russland-Korrespondent für die ARD, Horst Kläuser, erinnerte daran, dass in Russland bereits vor dem Krieg die Pressefreiheit „schon lange nicht mehr selbstverständlich” gewesen sei. “Viele Menschen, die ich in meiner Zeit in Russland kennenlernen durfte, sind heute tot”, bemerkte er und rief unter anderem den Namen der Putin-kritischen Journalistin Anna Politkowskaja wach, die im Flur ihres Wohnhauses ermordet wurde.

Es gebe laut Kläuser in Russland keine freien Medien mehr. “Jeder Sender, jede Zeitung, egal ob in den Städten oder der Provinz, ist mittlerweile in Regierungshand oder im Besitz eines Kreml-treuen Oligarchen”, so Kläuser. “Ich will den einzelnen Russen nicht von einer gewissen Kriegslüsternheit freisprechen. Allerdings kann man sich in Russland nirgendwo mehr frei und ungefiltert informieren. Die Stimmung wird von den Medien gezielt gelenkt”.

Brief an den Generalkonsul bleibt unbeantwortet

Während der Demonstration mussten die Aktivisten nicht nur symbolisch den Schulterschluss üben. Es hatte die Auflage gegeben, nur auf der dem Konsulat gegenüberliegenden Straßenseite zu protestieren. Die zum russischen Grundstück gehörende Seite durfte von Demonstranten nicht betreten werden.

„Dem Generalkonsul hatten wir im Vorfeld einen Brief geschickt, der unbeantwortet blieb”, erklärte Organisator und DJV-Geschäftsführer Volkmar Kah. Dem Konsulat sind ähnliche Bilder derweil bereits vertraut. Seit Kriegsbeginn finden sich auf Initiative der Bonner Grünen jeden Donnerstag und Freitag von 10 bis 12 Uhr Menschen zu einer Mahnwache am Haupteingang zusammen.

“Da findet der meiste Publikumsverkehr statt. Manche Menschen, die hinaus oder hineingehen, zeigen uns ganz deutlich, dass sie mit dem Krieg und Russlands Politik nicht einverstanden sind”, sagte Ute Hennig, Beisitzerin im Kreisvorstand der Grünen. “Solange der Krieg fortdauert, möchten wir damit fortfahren und hoffen auf weitere rege Teilnahme”. Mit dabei war bisher immer Yevheniia Skrypnyk aus Charkiw, die seit einem Jahr in Bonn lebt. Ihre Eltern seien bereits vor Wochen aus der Millionenstadt aufs Land geflohen, sagte sie. "Sie sind in einem verstärkten, bunkerartigen Gebäude mit anderen Menschen und können von dort aus täglich Explosionen hören. Im Vergleich zu anderen geht es ihnen den Umständen entsprechend gut.”