Stadt muss Adressen für Werbeversuche weitergeben Protest gegen Minderjährige in Uniform

Gegen die Ansprache und Rekrutierung Jugendlicher regt sich in Bonn Widerspruch. Mit einer weiteren Mahnwache will das Friedensforum Bonn am Mittwoch, 11. September, ab 15 Uhr auf dem Martinsplatz gegen die Rekrutierung Jugendlicher für die Bundeswehr durch gezielte Anschreiben protestieren. Der Zusammenschluss verschiedener Gruppen und Einzelpersonen ist überparteilich und überkonfessionell. „Minderjährige haben an der Waffe nichts zu suchen“, findet der Organisator Armin Lauven. Wer nicht voll geschäftsfähig sei, könne auch nicht die Folgen einer Rekrutierung voll ermessen, glaubt der Kriegsdienstverweigerer. Zudem seien die Anforderungen an den Jugendschutz in der Truppe so hoch und die Abbrecherquote so groß, dass sich der Aufwand kaum lohne.