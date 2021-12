Neuer Friedhofsführer in Bonn : Wegweiser zu Gräbern berühmter Persönlichkeiten

Die Förderer

Die Gesellschaft der Freunde und Förderer des Alten Friedhofs in Bonn wurde 1975 gegründet. Seither setzt sich der Verein für die kostspielige Restaurierung der historischen, teils über 150 Jahre alten Grabmäler auf dem Alten Friedhof ein. In den Sommermonaten bietet die Fördergesellschaft Führungen über den Alten Friedhof an, zudem finden in dieser Zeit Lesungen und Konzerte in der Kapelle des Alten Friedhofs statt, deren Erlös ebenfalls in die Restaurierung der Grabstätten fließt. Derzeit gehören der Gesellschaft 155 Mitglieder an, die sich stets über tatkräftige Unterstützung bei der Pflege der Anlage und der Organisation der Veranstaltungen freuen. Kontakt: info@alterfriedhofbonn.de