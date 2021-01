Der Kneipier Friedel Drautzburg und der Politiker Friedrich Merz schütteln sich 2003 die Hände in der Ständigen Vertretung in Berlin. Merz hatte in einem Interview drei Jahre zuvor erzählt, seine Freunde hätten das frührere Lokal Schumann-Klause in Schutt und Asche gelegt. Foto: Frank Ossenbrink