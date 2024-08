Friend N Fellow beim GA-Sommergarten Leichtes Spiel mit dem Publikum

Rock-Hymnen wie U2s „I Still Haven't Found What I'm Looking For“ haben die beiden ebenso auf das Wesentliche reduziert wie Jazz-Standards („My Baby Just Cares for Me“); dazu kommen Stücke, die sich das Duo selbst auf den Leib geschrieben hat und die fast schon minimalistisch wirken, aber keineswegs schlicht oder gar banal sind. Das brillante Picking-Spiel von Thomas Fellow und der atemberaubende Gesang von Constanze Friend, der Nina Simone ebenso gerecht wird wie Johnny Cash und der auch in energiegeladenem Scat münden kann, sind in dieser Hinsicht über jeden Zweifel erhaben. Kein Wunder, dass das Publikum nach anfänglichem Zögern in Scharen kommt und erneut die Tausendermarke knackt.